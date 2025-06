10 Milliarden! Mega-Deal um Lakers bahnt sich an

In der NBA bahnt sich offenbar ein Mega-Deal an: Für rund zehn Milliarden US-Dollar (8,7 Milliarden Euro) könnten die Los Angeles Lakers um Basketball-Superstar LeBron James in Kürze den Besitzer wechseln. Wie unter anderem ESPN und die New York Times berichten, wird die Familie Buss um Jeanie Buss – Präsidentin der Lakers – die Mehrheit ihrer Anteile verkaufen.

Käufer soll der Milliardär Mark Walter sein, der im Sport bereits Anteile unter anderem an den Los Angeles Dodgers (Baseball), den Los Angeles Sparks (Frauen-Basketball) und dem zukünftigen Formel-1-Team Cadillac besitzt. Walter besitzt bereits auch eine Minderheitsbeteiligung an den Lakers.

Ära Buss endet wohl bei den Lakers

Die Lakers sind seit 1979 im Besitz der Familie Buss. Damals kaufte Jerry Buss die Franchise für 67,5 Millionen Dollar von Jack Kent Cooke und erhielt dazu unter anderem auch noch die Los Angeles Kings aus der NHL. Nach 46 Jahren endet nun offenbar die Ära Buss bei den Lakers.

