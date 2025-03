100.000 Plätze! United will größtes Stadion in England bauen

Platz für 100.000 Zuschauer: Manchester United hat die Pläne für sein neues Stadion präsentiert.



Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe bestätigte am Dienstag die Ambitionen für das Mega-Projekt: „Der heutige Tag markiert den Beginn einer unglaublich aufregenden Reise zum größten Fußballstadions der Welt, das im Zentrum eines erneuerten Old Trafford stehen wird.“

Die Pläne wurden am Dienstag vom Londoner Architekturbüro Foster + Partners offiziell präsentiert. Markant im Design sind drei 200 Meter hohe Masten, die eine Schirm-Architektur tragen. Der riesige Schirm soll Regenwasser auffangen und einen neuen öffentlichen Platz für Fans umschließen. Das Großprojekt soll in den kommenden fünf Jahren realisiert werden.

Der Bau des neuen Stadions ist in eine großräumige Umgestaltung der Gegend eingebunden. Mehr als 90.000 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden, 17.000 Wohnungen errichtet werden.

Neue United-Arena löst Wembley ab

Das neue Stadion soll für 100.000 Zuschauer Platz haben und wäre damit das größte in England – noch vor dem Wembley-Stadion mit 90.000 Plätzen. Das größte Stadion in Europa bleibt dennoch Barcelonas Camp Nou. Die Arena der Katalanen befindet sich aktuell im Umbau und wird nach Fertigstellung etwa 105.000 Zuschauer fassen. Das alte Old Trafford fasst derzeit 74.140 Sitzplätze, ist aber renovierungsbedürftig.

Das neue United-Stadion soll neben Old Trafford errichtet werden, was mit der alten Arena passiert, ist vorerst unklar. Der Neubau soll etwa zwei Milliarden Pfund kosten.

Abschied von Old Trafford

Zuletzt fiel das alte Stadion Uniteds – das 115 Jahre alte Old Trafford – immer wieder mit infrastrukturellen Problemen auf. Immer wieder zeigten sich während Premier-League-Spielen undichte Stellen am Dach über den Tribünen. Im vergangenen Dezember hatte United sogar mit einer Mäuseplage zu kämpfen.

„Unser derzeitiges Stadion hat uns in den letzten 115 Jahren hervorragende Dienste geleistet, ist aber hinter den besten Arenen des Weltsports zurückgeblieben“, so Ratcliffe in der Aussendung. „Indem wir neben dem bestehenden Stadion bauen, können wir das Wesen von Old Trafford bewahren und gleichzeitig ein hochmodernes Stadion schaffen, das den Fans ein neues Erlebnis bietet, nur wenige Schritte von unserer historischen Heimat entfernt.“

(Red./APA) / Bild: Manchester United