100 Jahre Happel – ein Vermächtnis für die Ewigkeit

Ernst Happel hätte heute, am 29. November, seinen 100. Geburtstag gefeiert. Der Wiener, 1992 verstorben, gilt bis heute als erfolgreichster Fußballtrainer Österreichs und als eine der prägendsten Persönlichkeiten des europäischen Fußballs.

Als Spieler wurde Happel mit Rapid siebenmal Meister und gewann 1951 den Zentropacup. Für Österreich bestritt er 51 Länderspiele und nahm an den Weltmeisterschaften 1954 und 1958 teil.

Noch nachhaltiger war jedoch sein Wirken als Trainer. Von ADO Den Haag über Feyenoord, Brügge und Standard Lüttich bis zum Hamburger SV formte Happel Vereine zu Titelkandidaten. 1970 mit Feyenoord und 1983 mit dem HSV gewann er den Europapokal der Meister; als erster Coach überhaupt mit zwei verschiedenen Klubs. 1978 führte er die Niederlande ins WM-Finale. Sein Ansatz, geprägt von hoher Disziplin, Pressing und klaren Prinzipien, galt seiner Zeit voraus.

Trotz seiner Erfolge blieb Happel ein Pragmatiker – einer, der große Worte mied, aber mit markanten Sätzen in Erinnerung blieb: „Ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag“, oder: „Bei uns kann jeder machen, was er will, es muss nur im Sinne der Mannschaft sein.“

Sein Einfluss auf Rapid, den österreichischen Fußball und mehrere internationale Topklubs ist Jahrzehnte später unverändert spürbar.

Rapid ehrt die Legende mit Sonderausstellung

Zum 100. Geburtstag präsentiert das Rapideum in Hütteldorf eine Sonderausstellung, die bis 30. April 2026 zu sehen ist. Gezeigt werden u. a. eine Replika des roten Flutlichttrikots aus dem 3:1 gegen Real Madrid – dem Spiel, in dem Happel im später nach ihm benannten Praterstadion einen Hattrick erzielte – sowie Leihgaben des Deutschen Fußball-Bundes von der WM 1954.

Steckbrief: Ernst Happel

Name: Ernst Happel

Geburtsdatum: 29. November 1925

Todestag: 14. November 1992

Stationen als Spieler: Rapid (1942 bis 1955, 1956 bis 1959); Racing Paris (1955 bis 1956)

Erfolge als Spieler: 7 Mal Meister, 1 Mal ÖFB-Cupsieger, 1 Mal Mitropacup-Sieger

Nationalteam: 51 A-Länderspiele für Österreich

Stationen als Trainer: ADO Den Haag (1962 bis 1969), Feyenoord (1969 bis 1973), FC Sevilla (1973), Club Brügge (1974 bis 1978), Niederlande (1977 bis 1978), KRC Harelbeke (1979), Standard Lüttich (1979 bis 1981), Hamburger SV (1981 bis 1987), FC Tirol (1987 bis 1991), Österreich (1992)

Erfolge als Trainer: 2 Mal Meistercup (Feyenoord 1970, HSV 1983), 1 Mal Weltpokal (Feyenoord 1970), 8 Mal Meister (Feyenoord 1971), Brügge (1976, 1977, 1978), HSV (1982, 1983), FC Tirol (1989, 1990), 5 Mal Pokalsieger (ADO 1968, Brügge 1977, Lüttich (1981), HSV 1987), FC Tirol (1989)

