100. Länderspiel für Dragovic: Das ist Fodas letzte Startelf als ÖFB-Teamchef

Franco Foda hat in seinem letzten Länderspiel als österreichischer Fußball-Teamchef erstmals die beiden Stürmer Marko Arnautovic und Sasa Kalajdzic gemeinsam in die Startformation beordert. Außerdem beginnt im Testmatch am Dienstag in Wien gegen Schottland Goalie Daniel Bachmann anstelle des kränklichen, aber Corona-negativen Heinz Lindner. Ebenfalls neu in der Startformation im Vergleich zum 1:2 am Donnerstag in Wales sind Stefan Ilsanker, Valentino Lazaro und Andreas Ulmer.

Aleksandar Dragovic kommt im Ernst-Happel-Stadion zu seinem 100. Länderspiel. Rechtsverteidiger Stefan Lainer musste wegen Muskelproblemen passen.

Das ist die ÖFB-Startelf gegen Schottland

Diese Elf startet für Schottland

(APA/red.)

Artikelbild: GEPA