11. Bundesliga-Runde: So starten die Teams in die Samstagspartien

Die Aufstellungen sind da: So starten die Teams in die Samstagsspiele der 11. Runde in der ADMIRAL Bundesliga.

Trainer Dietmar Kühbauer feiert mit dem LASK sein Heim-Debüt und trifft auf den GAK. Im zweiten Match empfängt Altach den TSV Hartberg. WSG Tirol und Blau-Weiß Linz bestreiten die dritte Partie des Tages.

Das sind die Aufstellungen der heutigen Spiele: LASK – GAK (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2)

SCR Altach – TSV Hartberg (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3)

WSG Tirol – FC Blau-Weiß Linz (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4)

