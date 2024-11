12. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Samstagspartien

Start in die zweite Hälfte des Grunddurchgangs: In der ADMIRAL Bundesliga steht die 12. Runde an. Am Samstag stehen drei Spiele auf dem Programm – ab 16:15 LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!

Dabei empfängt im Kracher des Matchdays Doublesieger Sturm Graz den SK Rapid nach zwei höchst unterschiedlichen Cup-Erfahrungen vor wenigen Tagen. Vizemeister Red Bull Salzburg trifft zudem auf Aufsteiger GAK als Neuauflage des Eröffnungsspiels, während der LASK mit Markus Schopp brisanterweise auf dessen Ex-Verein TSV Hartberg trifft.

Alle Spiele ab 16:15 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass!

Sturm Graz – SK Rapid (Sky Sport Austria 2)

Red Bull Salzburg – GAK (Sky Sport Austria 3)

LASK – TSV Hartberg (Sky Sport Austria 4)

(Red.)

