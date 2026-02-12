121.000 Euro! Absurde Ticket-Preise für das WM-Finale

Die diesjährige WM in den USA, Kanada und Mexiko ist eine WM der Extremen. Die größte WM jemals, Spielorte in drei Ländern verteilt und Final-Tickets zum Preis eines Luxus-Neuwagens!

Auf der offiziellen Resale-Plattform der FIFA bieten Fans ihre Eintrittskarten zu teils absurden Summen an.

Eine Obergrenze gibt es dabei nicht, die Anbieter können ihre Tickets zu beliebigen Preisen auf den Zweitmarkt stellen. Sie müssen lediglich 15 Prozent an den Weltverband abgeben.

So kommt es, dass die Eintrittskarten für das WM-Finale am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey mittlerweile bis zu rund 121.000 Euro kosten. Diese Preise gelten für Plätze, die ursprünglich rund 2.900 Euro gekostet haben. Die billigsten Tickets werden für knapp 8.200 Euro angeboten.

WM-Ticketpreise durch Weiterverkauf deutlich teurer

Auch für das Eröffnungsspiel stehen auf der Resale-Plattform Tickets zum Verkauf. Bis zu rund 9700 Euro könnten Interessenten hier für eine Eintrittskarte zahlen, die ursprünglich um die 754 Euro gekostet hat.

„Diese exorbitanten Preise überraschen mich leider nicht“, sagte der Sprecher der französischen Fanvereinbarung „Irresistibles Francais“, Guillame Aupretre: „Sie spiegeln wider, was wir wissen und wogegen wir kämpfen: Viele Leute kaufen, um weiterzuverkaufen.“

Bild: Imago