13. Bundesliga-Runde: So starten die Teams in die Samstagspartien

Fehlstart, Siegesserie, wieder eine Schwächephase: Die Wiener Austria erlebt in der ADMIRAL Bundesliga eine Berg- und Talfahrt.

Letztere gilt es am Samstag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria) nach drei Niederlagen in den jüngsten vier Partien gegen Schlusslicht GAK zu stoppen. Die Grazer kommen aber nach dem ersten Saisonsieg mit Aufwind und der Hoffnung, die „Rote Laterne“ an Blau-Weiß Linz abzugeben. Der Vorletzte tritt beim Neunten Ried an. In einer weiteren Cup-Final-Neuauflage gastiert Hartberg beim WAC. Das sind die Startformationen der Samstagspartien.

Alle Aufstellungen im Überblick:

SV Ried – FC Blau-Weiß Linz (live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2)

FK Austria Wien – Grazer AK (live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3)

Wolfsberger AC – TSV Hartberg (live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4)

(APA)

Bild: GEPA