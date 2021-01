1,3 Mrd. Euro für Wahnsinns-Projekt! China baut eSport-Komplex in Shanghai

China treibt seine Expansionspläne im eSport weiter voran. Wie chinesische Behörden mitteilten, haben in Shanghai die Bauarbeiten an einem riesigen eSport-Komplex begonnen, der bis 2023 entstehen soll. Die Kosten sollen sich auf 10 Milliarden Yuan (rund 1,3 Mrd. Euro) belaufen.

Gebaut werden unter anderem eine eSport-Arena mit 6000 Sitzen, ein Fünf-Sterne-Hotel und ein Museum. Dies gaben Vertreter des Stadtbezirks Minhang bekannt.

Die Anlage soll sich über 500.000 Quadratmeter erstrecken und “Hunderte einheimische und ausländische eSport-Unternehmen beherbergen”, hieß es.

Die folgenden Dinge soll der Komplex enthalten:

Büroräume für die Organisation

Trainingsräume für die Teams

Eine E-Sports-Arena mit Platz für 6.000 Zuschauer

Ein Shopping-Center

Ein 5-Sterne-Hotel

Einen 40 Meter großen Pool

Eine Indoor-Skydiving-Anlage

Eine Park-Anlage

China sich will mit dem Projekt als Marktführer im eSport positionieren. Aktuell gilt das Reich der Mitte zusammen mit Südkorea als Branchenprimus. 2020 hatte die WM im Strategiespiel League of Legends in Shanghai stattgefunden, und auch in diesem Jahr ist China wieder Ausrichter des wichtigen Turniers.

(SID)

Beitragsbild: Super Gen