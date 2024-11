Die 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga steht vor der Tür – diese Schiedsrichter-Teams werden am Wochenende im Einsatz sein.

Nach der Länderspielpause steht in der ADMIRAL Bundesliga die 14. Runde auf dem Programm. Am Samstag trifft Red Bull Salzburg zu Hause im Topspiel auf den LASK. Meister Sturm Graz bekommt es im ersten Spiel unter Interimstrainer Jürgen Säumel ebenfalls daheim mit Austria Klagenfurt zu tun. Der SK Rapid muss auswärts bei der WSG Tirol bestehen.

Am Sonntag trifft der Wolfsberger AC in der Lavanttal-Arena auf den SCR Altach. Der GAK will auswärts bei Blau-Weiß Linz die Formkurve halten und den nächsten Liga-Sieg holen. Zum Abschluss der 14. Runde trifft die formstarke Wiener Austria in der Generali-Arena auf den TSV Hartberg und Ex-Trainer Manfred Schmid.

Die Schiedsrichter-Teams der 14. Bundesliga-Runde

Red Bull Salzburg – LASK

Schiedsrichter: Jakob Semler

Schiri-Assistent 1: Martin Höfler

Schiri-Assistent 2: Philipp Duschek

4. Offizieller: Christopher Jäger

VAR: Alan Kijas

Sturm Graz – Austria Klagenfurt

Schiedsrichter: Josef Spurny

Schiri-Assistent 1: Alexander Borucki

Schiri-Assistent 2: Mattias Hartl

4. Offizieller: Florian Leitner

VAR: Stefan Ebner

WSG Tirol – SK Rapid

Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Schiri-Assistent 1: Maximilian Weiß

Schiri-Assistent 2: Michael Obritzberger

4. Offizieller: Arnes Talic

VAR: Sebastian Gishamer

Wolfsberger AC – SCR Altach

Schiedsrichter: Harald Lechner

Schiri-Assistent 1: Sebastian Gruber

Schiri-Assistent 2: Thomas Kaplan

4. Offizieller: Alain Sadikovski

VAR: Markus Hameter

Blau-Weiß Linz – GAK

Schiedsrichter: Emil Ristoskov

Schiri-Assistent 1: Andreas Felix Witschnigg

Schiri-Assistent 2: Stefan Pichler

4. Offizieller: Alexander Harkam

VAR: Julian Weinberger

Austria Wien – TSV Hartberg

Schiedsrichter: Walter Altmann

Schiri-Assistent 1: Roland Brandner

Schiri-Assistent 2: Onur Yayar

4. Offizieller: Gabriel Gmeiner

VAR: Stefan Ebner

Bild: GEPA