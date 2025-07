1:5-Blamage gegen Flamengos U20: Leverkusen verliert ersten Test mit ten Hag

Erik ten Hag hat im ersten Testspiel als Trainer von Fußball-Bundesligist eine schwache Leistung seines Teams gesehen. Die Werkself verlor auf ihrer Brasilien-Reise gegen die U20 von Klub-WM-Teilnehmer CR Flamengo, die voll im Spielbetrieb ist, deutlich 1:5 (0:4). Am Monatsanfang hatte der niederländische Trainer die Arbeit als Nachfolger von Xabi Alonso beim Vizemeister aufgenommen.

Trotz Spielern wie Victor Boniface, Neuzugang Axel Tape und Jonas Hofmann in der Startformation lag Bayer schon nach zehn Minuten in Rio de Janeiro bei warmen Temperaturen 0:2 hinten. Beim Stand von 0:5 brachte ten Hag in der 58. Minute eine Reihe Stammspielern der Vorsaison, darunter Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo und Patrik Schick. Leverkusen stabilisierte sich, Talent Montrell Culbreath (70.) gelang noch ein Tor.

Auf der Torhüterposition bekamen Neuzugang Mark Flekken (zwei Gegentore), Niklas Lomb (3) und Kapitän Lukas Hradecky jeweils eine halbe Stunde Einsatzzeit.

Im zweiten Test treffen die Leverkusener am 27. Juli auf Bundesliga-Absteiger VfL Bochum. Am 15. August steht das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal beim Regionalliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach an.

(SID) / Foto: IMAGO