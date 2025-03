15 von 16 Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Europa und Conference League live bei Sky

Kevin Danso mit Tottenham Hotspur auswärts gegen AZ Alkmaar am Donnerstag um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Außerdem am Donnerstag Real Sociedad – Manchester United, Ajax Amsterdam – Eintracht Frankfurt, AS Roma – Athletic Bilbao und viele weitere Begegnungen

In der UEFA Conference League unter anderem das Duell FC Kopenhagen – FC Chelsea

Michael Ganhör moderiert ab 18:00 Uhr den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Andreas Herzog analysiert die Spielzüge der Top-Teams

Wien, 4. März 2025 – In der UEFA Europa League und der UEFA Conference League steigen die Top acht wieder ins Geschehen ein und das Achtelfinale startet. Es kämpfen Kevin Danso mit Tottenham Hotspur, Manchester United, Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt und viele weitere Top-Teams um den Aufstieg. Mit Sky sehen Fans insgesamt 15 von 16 Achtelfinal-Hinspielen live.

Der UEFA Super Donnerstag mit 15 der 16 Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live bei Sky

Sky Anchor Michael Ganhör stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen ein. Sky Experte Andreas Herzog versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Kevin Danso trifft am Donnerstag mit Tottenham Hotspur in den frühen Spielen auswärts auf AZ Alkmaar. Gelingt Tottenham der reibungslose Wiedereinstieg nach der kurzen internationalen Pause oder kann Alkmaar den Schwung aus dem Play-off mitnehmen und als Sieger vom Platz gehen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live auf Sky Sport Austria 3.

Zeitgleich empfängt Real Sociedad Ruben Amorim und Manchester United. Die Red Devils, die am Sonntag aus dem FA Cup ausgeschieden sind, möchten zumindest in der UEFA Europa League die Saison retten. Das Spiel ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

In den späteren Spielen empfängt Ajax Amsterdam die Eintracht aus Frankfurt. Die Frankfurter, die am Wochenende eine 1:4 Niederlage gegen Bayer Leverkusen hinnehmen mussten, konnten sich als Fünfter in der Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Ajax hingegen konnte sich im Play-off knapp gegen Union Saint-Gilloise durchsetzen. Dieses Duell wird live auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

In der UEFA Conference League empfängt der FC Kopenhagen den FC Chelsea. Die Londoner konnten die Ligaphase ohne eine einzige Niederlage und mit nur fünf Gegentoren abschließen und sind somit der große Favorit auf den Titel. Können sie dieser Rolle gerecht werden oder gelingt den Dänen eine Überraschung im Hinspiel? Fans können diese Partie live auf Sky Sport Austria 6 verfolgen.

Am Donnerstag sehen Sky Kund:innen um 18:45 Uhr die Partien Fenerbahce Istanbul – Glasgow Rangers, FCSB Bukarest – Olympique Lyon, Panathinaikos Athen – AC Fiorentina und Betis Sevilla – SC Vitoria. Ab 21:00 Uhr laufen zudem die Partien AS Roma – Athletic Bilbao, Viktoria Pilsen – Lazio Rom, Bodø/Glimt – Olympiakos Piräus, NK Celje– FC Lugano, Jagiellonia – Cercle Brügge sowie FC Pafos – Djurgarden bei Sky. Sky Seher:innen können sich außerdem ab 18:00 Uhr auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Die UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

Real Sociedad – Manchester United live auf Sky Sport Austria 2

AZ Alkmaar – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 3

Fenerbahce Istanbul – Glasgow Rangers live auf Sky Sport Austria 4

FCSB Bukarest – Olympique Lyon live auf Sky Sport Austria 5

FC Kopenhagen – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 6

Panathinaikos Athen – AC Fiorentina live auf Sky Sport Austria 7

Betis Sevilla – SC Vitoria live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Ajax Amsterdam – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Austria 2

AS Roma – Athletic Bilbao live auf Sky Sport Austria 3

Viktoria Pilsen – Lazio Rom live auf Sky Sport Austria 4

Bodø/Glimt – Olympiakos Piräus live auf Sky Sport Austria 5

NK Celje – FC Lugano live auf Sky Sport Austria 6

Jagiellonia – Cercle Brügge live auf Sky Sport Austria 7

FC Pafos – Djurgarden live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Andreas Herzog