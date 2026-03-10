15 von 16 Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live bei Sky

Oliver Glasner mit Crystal Palace am Donnerstag gegen AEK Larnaka – um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Außerdem am Donnerstag in der UEFA Conference League das Duell zwischen Sigma Olomouc und dem 1. FSV Mainz mit Stefan Posch und Phillipp Mwene

In der UEFA Europa League trifft unter anderem Tobias Lawal mit KRC Genk auf den SC Freiburg und Aston Villa ist zu Gast bei OSC Lille

Michael Ganhör moderiert ab 18:00 Uhr den UEFA Super Donnerstag und Experte Markus Schopp analysiert die Spielzüge der Top-Teams

In der UEFA Europa League und der UEFA Conference League steigen die Top acht wieder ins Geschehen ein und das Achtelfinale startet. Es kämpfen Oliver Glasner mit Crystal Palace, der 1. FSV Mainz 05 mit Stefan Posch und Phillipp Mwene, KRC Genk mit Tobias Lawal, Aston Villa und viele weitere Top-Teams um den Aufstieg. Mit Sky sehen Fans insgesamt 15 von 16 Achtelfinal-Hinspielen live.

Der UEFA Super Donnerstag mit 15 der 16 Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live bei Sky

Sky Anchor Michael Ganhör stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen ein. Experte Markus Schopp versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Oliver Glasner und Crystal Palace treffen am Donnerstagabend in der UEFA Conference League auf AEK Larnaka. Die Zyprioten beendeten die Ligaphase auf dem achten Platz, während das Team von Oliver Glasner im Play-off zur K.o.-Phase Zrinjski Mostar ausschalten konnte. Können die Londoner diesen Schwung mitnehmen und sich gegen Larnaka eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschaffen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live auf Sky Sport Austria 3.

Stefan Posch und Phillipp Mwene treten mit dem 1. FSV Mainz 05 zeitgleich auswärts bei Sigma Olomouc an. Werden die Mainzer das Spiel für sich entscheiden, oder gelingt den Tschechen eine Überraschung? Das Spiel wird live auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

In der UEFA Europa League trifft KRC Genk mit Tobias Lawal auf den SC Freiburg. Während sich die Freiburger als Siebter direkt für das Achtelfinale qualifizieren konnten, mussten die Belgier zuvor im Play-off zur K.o.-Phase gegen Dinamo Zagreb bestehen. Wer sich in diesem Duell durchsetzen kann, ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Aston Villa trifft bereits am frühen Abend auswärts auf OSC Lille. Im Play-off gelang es den Franzosen, Marko Arnautovic und Roter Stern Belgrad mit einem Gesamtergebnis von 2:1 auszuschalten. Gegen den Tabellenvierten der Premier League möchten die Doggen nun an diese Leistung anknüpfen. Ob das gelingt, wird live auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Am Donnerstag sehen Sky Kund:innen um 18:45 Uhr die Partien FC Bologna – AS Roma, Panathinaikos Athen – Betis Sevilla, Samsunspor – Rayo Vallecano, AZ Alkmaar – Sparta Prag. Lech Posen – Shakhtar Donezk und HNK Rijeka – RC Straßburg. Ab 21:00 Uhr laufen zudem die Partien Ferencvaros Budapest – SC Braga, Nottingham Forest – FC Midtjylland, Celta Vigo – Olympique Lyon sowie AC Fiorentina – Rakow bei Sky. Sky Seher:innen können sich außerdem ab 18:00 Uhr auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Die UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

FC Bologna – AS Roma live auf Sky Sport Austria 2

OSC Lille – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 3

Panathinaikos Athen – Betis Sevilla live auf Sky Sport Austria 4

Samsunspor – Rayo Vallecano live auf Sky Sport Austria 5

AZ Alkmaar – Sparta Prag live auf Sky Sport Austria 6

Lech Posen – Shakhtar Donezk live auf Sky Sport Austria 7

HNK Rijeka – RC Straßburg live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

KRC Genk – SC Freiburg live auf Sky Sport Austria 2

Crystal Palace – AEK Larnaka live auf Sky Sport Austria 3

Sigma Olomouc – 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Austria 4

Ferencvaros Budapest – SC Braga live auf Sky Sport Austria 5

Nottingham Forest – FC Midtjylland live auf Sky Sport Austria 6

Celta Vigo – Olympique Lyon live auf Sky Sport Austria 7

AC Fiorentina – Rakow live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Michael Ganhör

Experte: Markus Schopp

Beitragsbild: Imago