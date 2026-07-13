17 Jahre, 17 Millionen: Das ist Neo-Ilzer-Schützling Nathan De Cat

17 Jahre alt, 36 Pflichtspiele in einer Saison für den RSC Anderlecht und nun der Wechsel in die deutsche Bundesliga: Nathan De Cat hat in kurzer Zeit einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt. Besonders bemerkenswert ist dabei sein neuer Klub.

Die TSG Hoffenheim setzte sich im Rennen um den belgischen Juniorennationalspieler gegen namhafte Konkurrenz durch – und überraschte damit viele Beobachter.

Europas begehrter Teenager

In einer insgesamt enttäuschenden Saison für Anderlecht gehörte De Cat zu den wenigen positiven Erscheinungen. Trotz seines jungen Alters übernahm er bereits Verantwortung im zentralen Mittelfeld und empfahl sich mit konstant starken Leistungen für höhere Aufgaben. Im März folgte schließlich sein Debüt für die belgische Nationalmannschaft.

Auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund haben den Mittelfeldspieler intensiv beobachtet. Dennoch entschied sich De Cat für einen Wechsel nach Hoffenheim. Seine Entscheidung begründete er mit den Perspektiven, die ihm die TSG bietet: „Die TSG Hoffenheim bietet mir optimale Möglichkeiten, mich in einer europäischen Top-fünf-Liga zu beweisen.“

Mischen de Cat und Eichhorn die Bundesliga auf?

Nach Sky Sport Informationen überweist Hoffenheim für den Belgier rund 17 Millionen Euro. Durch leistungsbezogene Bonuszahlungen könnte die Ablösesumme noch weiter steigen.

Mit der Verpflichtung des begehrten Talents setzt Hoffenheims Sportvorstand Andreas Schicker ein deutliches Zeichen. „Es freut uns ungemein, dass sich ein international so umworbener Spieler wie Nathan De Cat ganz bewusst für einen Wechsel zur TSG entscheidet. Nathan ist auf seiner Position eines der größten Talente im europäischen Fußball“, erklärte Schicker.

Damit werden mit De Cat und Bayer Leverkusens Top-Talent Kennet Eichhorn zwei der spannendsten Nachwuchsspieler Europas künftig in der deutschen Bundesliga zu sehen sein.

Belgiens Hoffnungsträger

De Cat bringt ein für sein Alter außergewöhnlich komplettes Profil mit. Der 1,92 Meter große Mittelfeldspieler überzeugt durch seine Dynamik gegen den Ball, seine Kopfballstärke und seine Reife in Zweikämpfen. Gleichzeitig verfügt er über die körperlichen Voraussetzungen, um sich auf höchstem Niveau zu behaupten.

Seine größte Stärke könnte jedoch seine Spielintelligenz sein. De Cat agiert bemerkenswert ruhig am Ball, löst Drucksituationen souverän auf und zeigt eine für einen 17-Jährigen ungewöhnliche Entscheidungsfindung. Mit rund 85 Kilogramm bringt er zudem die notwendige Robustheit für den Profifußball auf Topniveau mit.

Vor dessen Debüt für die belgische Nationalmannschaft geriet Nationaltrainer Rudi Garcia bereits ins Schwärmen: „Talent kennt kein Alter. Eden Hazard hat unter mir ebenfalls sehr früh in Lille begonnen. Nathan hat bereits zahlreiche Spiele als Stammspieler für Anderlecht absolviert. Er bringt ein athletisches Profil mit, das wir in Belgien nicht oft haben.“

Für eine Nominierung in Belgiens WM-Kader reichte es zwar noch nicht, die Wertschätzung innerhalb des Verbandes ist jedoch unübersehbar.

Der nächste Schritt

In Hoffenheim soll De Cat perspektivisch die Lücke schließen, die Grischa Prömel nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart hinterlassen hat. Der Schritt in die deutsche Bundesliga ist für den Hochbegabten allerdings auch mit neuen Herausforderungen verbunden. Denn Talent allein garantiert noch keinen Stammplatz.

Die Bundesliga hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Wunderkinder kommen und gehen sehen. De Cat bringt zweifellos alle Voraussetzungen mit, um den nächsten Schritt zu machen. Nun muss er beweisen, dass sein außergewöhnliches Potenzial auch auf höchstem Niveau Bestand hat.

Oder, um es mit den Worten von Rudi Garcia zu sagen: „Talent kennt kein Alter.“ Jetzt ist es an Nathan De Cat, diesen Satz auch in der Bundesliga mit Leben zu füllen.