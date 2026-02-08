18. Bundesliga-Spieltag: Das sind die Aufstellungen der Sonntagspartien

Am Sonntag geht die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit den restlichen Partien über die Bühne. Drei Duelle stehen auf dem Programm.

Um 14:30 Uhr empfängt Cup-Halbfinalist SCR Altach den FC Blau-Weiß Linz. Die Vorarlberger wollen den Schwung aus dem Cup mitnehmen, die Linzer brauchen auswärts Zählbares, um sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Zeitgleich kommt es zum Duell zwischen dem Wolfsberger AC und dem GAK. Um 17:00 Uhr steht schließlich das Abendspiel an: Der amtierende Meister Sturm Graz trifft auf die SV Ried.

Die ADMIRAL Bundesliga ab 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Wolfsberger AC vs. Grazer AK (Sky Sport Austria 2)

SCR Altach vs. Blau-Weiß Linz (Sky Sport Austria 3)

SK Sturm Graz vs. SV Ried (Sky Sport Austria 1/ab 16:30 Uhr)

Beitragsbild: GEPA