18-jährige ÖSV-Kombiniererin Bassani verstorben

Die nordische Skifamilie trauert um die junge ÖSV-Kombiniererin Johanna Bassani. Die Oberösterreicherin ist am Dienstag völlig unerwartet im 19. Lebensjahr verstorben. Die Athletin des UVB Hinzenbach gehörte dem ÖSV-Kader an und war eines der großen heimischen Talente dieser Sportart. Bei den Olympischen Jugendspielen im Jänner in Lausanne hatte Bassani mit der Mixed-Team-Staffel Silber geholt.

“Mit Johanna, deren Leidenschaft neben dem Sport auch der Natur galt, hat die nordische Ski-Familie und insbesondere die Damen-Mannschaft der Nordischen Kombination eine herzliche und allseits beliebte Teamkollegin verloren”, schrieb der Skiverband am Freitag auf seiner Website. “Wir sind ihr dankbar für alles, was sie dem Sport gegeben hat und werden sie so, wie wir sie kannten, immer in Erinnerung behalten. Unser tiefstes Mitgefühl gilt ihrer Familie und allen, die Johanna nahe standen.”

(APA)

Artikelbild: GEPA