19-jähriger Tormann in Spanien nach Zusammenprall verstorben
Ein junger Fußball-Torhüter ist in Spanien zwei Tage nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler für hirntot erklärt worden.
Die Familie des 19-jährigen Raúl Ramírez habe entschieden, seine Organe zu spenden, um damit anderen Menschen in Not zu helfen, teilte der Fußballverband der Region Kantabrien (RFCF) mit. Für die gesamte Region im Norden Spaniens wurden laut der Mitteilung drei Trauertage ausgerufen. Ramírez stand im Tor des spanischen Fünftligisten Colindres.
Der tragische Zusammenstoß ereignete sich am Samstag im Spiel seines Clubs bei Revilla. Laut Medienberichten hatte keiner der Beteiligten Schuld. Nach Angaben der Ärzte erlitt der Torhüter ein schweres Schädel-Hirn-Trauma sowie mehrere Herz-Kreislauf-Stillstände. Die Partie wurde beim Stand von 1:0 für das Heimteam abgebrochen. Ramírez wurde umgehend auf eine Intensivstation in der Regionalhauptstadt Santander gebracht, wo die Ärzte ihn trotz aller Bemühungen nicht retten konnten.
(APA)/Bild: Imago