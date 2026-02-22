20. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Sonntagspartien

Am Sonntag geht die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit den restlichen drei Partien über die Bühne. Alle Aufstellungen im Überblick!

Um 14:30 Uhr empfängt Meister Sturm Graz den FC Blau-Weiß Linz und die SV Ried ist bei der WSG Tirol in Innsbruck zu Gast. Im Anschluss kommt es zum direkten Duell um die Tabellenführung zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg.

Die ADMIRAL Bundesliga heute ab 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Sturm Graz vs. Blau-Weiß Linz (Sky Sport Austria 2)

WSG Tirol vs. SV Ried (Sky Sport Austria 3)

LASK vs. Red Bull Salzburg (Sky Sport Austria 1)

Die Aufstellungen folgen ab 16 Uhr!

Artikelbild: GEPA