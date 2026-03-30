22 Tore! Ex-Schalker sorgt bei Grillitsch-Klub Braga für Furore

Es ist die Saison seines Lebens: Der Ex-Schalker Rodrigo Zalazar lässt es bei Sporting Braga richtig krachen.

Der uruguayische Nationalspieler hatte S04 im Jahr 2023 für rund sechs Millionen Euro Ablöse gen Portugal verlassen. Zuvor hatte sich der mittlerweile 26-Jährige in Gelsenkirchen zu einem beliebten Mittelfeld-Akteur gezockt, in insgesamt 55 Partien für die Knappen gelangen neun Treffer und 13 Vorlagen sowie der Aufstieg in die deutsche Bundesliga im Jahr 2022.

Zalazar & Grillitsch lassen es bei Braga krachen

Sein volles Potenzial entfaltete der im spanischen Albacete geborene Zalazar allerdings in Braga. Bereits seine erste Saison 2023/24 war von Erfolg gekrönt: Acht Tore gelangen ihm, obendrauf zehn Vorlagen – eine davon im Finale des Ligapokals gegen Estoril, mit dem er Braga zum ersten gemeinsamen Titel verhalf.

Ähnlich starke Statistiken legte Zalazar in der folgenden Spielzeit hin: Er lieferte erneut acht Treffer, neun Vorlagen und wurde in Portugal zudem als Fußballer des Jahres 2025 ausgezeichnet. Ein Abgang des Offensiv-Allrounders kündigte sich an. Doch ein Wechsel zu St. Petersburg platzte wohl trotz eines ersten gemeinsamen Trainingslagers. Braga behielt Zalazar – ein Glücksgriff, wie sich zeigen sollte.

Denn in der laufenden Spielzeit drehte dieser komplett auf. In bisher 41 Spielen der Saison 2025/26 netzte Zalazar starke 22 Mal. Besonders aktuell befindet sich der Halb-Spanier in beneidenswerter Form: So gelangen in den letzten elf Ligaspielen elf Tore. Dabei beweist der Routinier auch vom Punkt einen enorm kühlen Kopf: In der Liga verwandelte er jeden der zehn Elfmeter von Braga. Eine Etage dahinter hält ÖFB-Legionär Florian Grillitsch dem Offensiv-Zauberer der Rücken frei.

Kassiert Schalke?

Die Leistungen von Zalazar sollten auch das Interesse der Königsblauen erneut wecken. Denn die Schalker besitzen nach wie vor eine Weiterverkaufsbeteiligung an Zalazar. Bei einem Transfer des neuen Portugal-Stars kassiert S04 zehn Prozent des Erlöses. Die Knappen könnten sich also möglicherweise bereits zeitnah über einen Geldsegen aus Braga freuen.

(Red.)

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