220 Millionen Euro! Ronaldo-Trikot bricht alle Verkaufs-Rekorde

via

via Sky Sport Austria

Bereits kurz nach Verkaufsstart brach das neue Manchester-United-Trikot mit dem Flock von Rückkehrer Cristiano Ronaldo einige Rekorde. Eine Woche später erreicht der Boom des Jerseys völlig neue Dimensionen.

Nach nur zwölf Stunden war das Shirt der Red Devils mit der Aufschrift “RONALDO 7” laut des Online-Portals Lovethesales.com das meistverkaufte Trikot eines Spielers in der Geschichte der Premier League. Rund 38 Millionen Euro sollen allein am ersten Tag geflossen sein.

Diese Summe wird eine Woche später von den neuen Verkaufszahlen völlig in den Schatten gestellt. Nach sieben Tagen soll das Trikot nun auch das meistverkaufte der Welt (in einer Saison) sein. Bisher sind offenbar rund 220 Millionen Euro an allen Verkaufsstellen des Traditionsklubs bei Verkäufen des Jerseys zusammengekommen.

An vielen Fanshops soll das Stück Stoff seit Tagen vergriffen sein – die Stores sind zu.

Ronaldo schlägt Messi – auch Ticket-Irrsinn um Comeback

Zum Vergleich: Auch um das neue PSG-Trikot mit dem Flock von Lionel Messi gab es mit Bekanntmachung des Wechsels einen nie dagewesenen Hype. Die Verkaufseinnahmen liegen trotz annähernd gleichem Preis allerdings “nur” bei rund 121 Millionen Euro.

Neben dem Wirbel um das Trikot kursieren auch verrückte Zahlen bezüglich des Debüt-Spiels im Netz. Bei Online-Anbietern werden Tickets für das Comeback-Spiel von Ronaldo zwischen Manchester United und Newcastle United für 2500 bis 3000 Euro gehandelt.

Kunden von Sky haben es besser. Ihr könnt das Spiel am Samstag, ab 15:50 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 1 mitverfolgen.

(skysport.de) / Bild: Imago