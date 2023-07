27.300 Fans bei Regionalliga-Spiel in Deutschland

Ex-Bundesligist Alemannia Aachen hat den Zuschauerrekord für ein Regionalliga-Spiel in Deutschland nur knapp verpasst. 27.300 Fans sahen am Freitag beim Saisonstart auf dem Tivoli eine 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den Wuppertaler SV. Bis zu Beginn der Nachspielzeit lag die Alemannia in Führung, kassierte dann aber noch zwei Gegentore.

Mehr Fans waren es in der viertklassigen Regionalliga nur im Februar 2015, als 30.313 Zuschauerinnen und Zuschauer ebenfalls in Aachen zur Begegnung gegen Rot-Weiss Essen (1:0) kamen.

Auf Platz drei der Rangliste folgt das Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und RB Leipzig, das im September 2012 24.795 Fans in der Regionalliga Nordost sahen.

(SID) / Bild: Imago