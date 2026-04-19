27. Runde: Das sind die Aufstellungen in den Duellen der Meistergruppe

Am heutigen Sonntag stehen in ADMIRAL Bundesliga in der Meistergruppe alle drei Partien der 27. Runde auf dem Programm. Um 14:30 Uhr empfängt die Wiener Austria den FC Red Bull Salzburg, zeitgleich ist Rapid beim TSV Hartberg gefordert. Im Anschluss folgt mit LASK gegen Sturm das Topspiel der Runde.

Die ADMIRAL Bundesliga heute ab 14:00 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame jetzt mit Sky X!

Austria Wien – Red Bull Salzburg (Sky Sport Austria 2)

TSV Hartberg – SK Rapid (Sky Sport Austria 3)

LASK – Sturm Graz (Sky Sport Austria 1)

Die Aufstellungen werden ca. um 16 Uhr veröffentlicht.

Artikelbild: GEPA