27:24 bei Jaguars: Bills überstehen Wildcard-Krimi

Star-Quarterback Josh Allen und die Buffalo Bills dürfen weiter vom Gewinn der NFL-Meisterschaft träumen. Das Team um den MVP der abgelaufenen Saison setzte sich in der Wildcard-Runde der Play-offs beim Überraschungsteam Jacksonville Jaguars dramatisch mit 27:24 (10:7) durch.

In einem engen Spiel, in dem die Führung sieben Mal wechselte, avancierte Allen mit zwei Rushing Touchdowns zum Mann des Spiels – der vorentscheidende gelang ihm 1:04 Minuten vor Schluss zum 26:24. „Das ist ein großartiger Sieg der Mannschaft“, sagte Allen bei CBS Sports nach dem Erfolg bei den Jaguars, die mit dem Selbstvertrauen von acht Siegen in Folge in die Partie gegangen waren.

Für den 29-jährigen Allen war es im fünften Versuch der erste Auswärtssieg in den Play-offs. Die Bills, die von 1990 bis 1993 jeweils im Super Bowl gestoppt worden waren und seitdem das Image des ewigen Verlierers tragen, waren in den vergangenen beiden Spielzeiten an den Kansas City Chiefs gescheitert – die prägende NFL-Franchise der jüngeren Vergangenheit hat in dieser Saison aber die Endrunde so überraschend wie früh verpasst.

Ziel aller Teams in den Play-offs ist die Teilnahme am Super Bowl LX, der am 8. Februar im Stadion der San Francisco 49ers stattfindet.

(SID) / Bild: Imago