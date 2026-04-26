Aufstellungen: So starten Sturm & die Austria

Am heutigen Sonntag stehen drei Spiele der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga auf dem Programm.

Der SK Rapid empfängt Red Bull Salzburg. Zeitgleich trifft der TSV Hartberg auf den LASK. Um 17:00 Uhr bekommt es der SK Sturm Graz im Topspiel mit der Wiener Austria zu tun. Hier gibt es die Aufstellungen im Überblick.

Die ADMIRAL Bundesliga ab 14:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

SK Rapid – Red Bull Salzburg (Sky Sport Austria 2)