2.Liga: Remis im vorerst letzten Spiel zwischen Kapfenberg und den Juniors OÖ

Mit einem 2:2 der Zweitliga-Clubs Kapfenberger SV und FC Juniors OÖ haben sich die beiden höchsten Fußball-Ligen Österreichs in eine Coronavirus bedingte Pause verabschiedet. Die jungen Oberösterreicher führten in der Nachtragspartie durch einen Doppelschlag von Jan Boller (23.) und Rene Gartler (26.) bereits 2:0, mussten aber nach dem Seitenwechsel ebenfalls einen solchen einstecken.

Filip Skvorc (54.) und Ivo Kralj (59.) glichen für die Steirer aus, Kapfenberg rangiert aber weiter unverändert am Tabellenende. Die Juniors OÖ, auf deren Seite ein Tor von Marcel Monsberger in der 93. Minute wegen Abseits aberkannt wurde, sind Neunter. Das Spiel war wegen der Unbespielbarkeit des Platzes (Niederschlag) am vergangenen Freitag verschoben worden.

Wegen des Coronavirus hat die Bundesliga am Dienstag für die Folgetage angesetzte Partien der ersten und zweiten Liga vorerst ausgesetzt. Das betrifft in einem ersten Schritt die ersten beiden Runden in der Meister- bzw. Qualifikationsgruppe der obersten Spielklasse sowie die Spiele der 20. und 21. Runde der 2. Liga.

