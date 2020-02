Unentschieden zwischen Wacker Innsbruck und Vorwärts Steyr

Wacker Innsbruck und Vorwärts Steyr trennen sich am Sonntag zum Abschluss der 17. Runde in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 (1:0). Stefan Meusburger brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung. In der 2. Halbzeit sorgte Bojan Mustetic in der 53. Minute für den Ausgleich der Oberösterreicher, die damit auf Platz vier zurückfielen. Die Tiroler liegen nach wie vor auf Platz sechs.

Am Vormittag feierte der FAC gegen den GAK einen 2:1-Auswärtssieg und schob sich damit in der Tabelle an die elfte Stelle.

Der GAK ging in der neunten Minute durch Philipp Wendler in Führung, Milan Jurdik gelang in der 31. Minute der Ausgleich. Nach der Roten Karte für GAK-Akteur Stefan Pfeifer (72.) sorgte Tin Plavotic in der 91. Minute für die Entscheidung zugunsten der Wiener.

APA

Beitragsbild: GEPA