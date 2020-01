Brunmayr neuer Trainer von Blau-Weiß Linz

Der FC Blau-Weiß Linz hat Ronald Brunmayr als Cheftrainer verpflichtet.

Der 44-jährige Oberösterreicher erhielt beim Tabellenzwölften laut Clubangaben einen Vertrag bis Ende Mai. Er folgt Goran Djuricin nach, von dem sich der mit Finanzproblemen kämpfende Verein Anfang Dezember nach einer Misserfolgsserie getrennt hatte. Brunmayr war zuletzt Co-Trainer von Ligakonkurrent Juniors OÖ.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und werde von Beginn an positiv an die Sache herangehen. Ich werde versuchen mit einer klaren Idee das vorhandene Potential aus der Mannschaft heraus zu kitzeln, damit wir so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Ich möchte mich an dieser Stelle beim FC Juniors OÖ bedanken, dass ich trotz aufrechtem Vertrag diese Chance hier wahrnehmen kann.”, so der Neo-Coach in einem ersten Statement.

