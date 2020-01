Mittelfeldspieler Christopher Drazan wechselt vom FC Vaduz in die 2. heimische Liga. Der 29-Jährige, der noch einen Vertrag bis Ende Mai 2020 gehabt hätte, wurde laut Mitteilung des Liechtensteiner Clubs vom Dienstag vom FC Dornbirn verpflichtet. Der Wiener hatte zuletzt lange Zeit an einem Knorpelschaden im Knie laboriert und stieg erst in der Wintervorbereitung wieder in das Training ein.

(APA)

Artikelbild: GEPA