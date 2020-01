Ried verleiht Stürmer Canillas an Liga-Konkurrenten

“In der gleichen Liga ist es für Canillas eine gute sportliche Herausforderung. Und auch für uns ist es optimal, dass er nach wie vor in einer guten Liga spielen kann”, sagte Ried-Cheftrainer Gerald Baumgartner.

Wie die Spielvereinigung am Donnerstag bekannt gab, geht der 23-jährige Spanier bis Sommer zu den Waldviertlern, bei denen er mehr Spielzeit erhalten soll.

Ried im Innkreis/Horn – Zweitligist Ried hat Mittelstürmer Jorge Pelaez Sanchez, genannt Canillas, an Ligakonkurrent SV Horn verliehen.

Horn hatte vor wenigen Tagen seinen Torjäger Ercan Kara an Bundesligist Rapid abgegeben.

Canillas kam in der laufenden Saison zu sieben Einsätzen in der 2. Liga, in denen er einen Treffer erzielte.

