30 Mio. für einen Drei-Tore-Stürmer: Newcastle vor nächstem Deal

via

via Sky Sport Austria

Nach Kieran Trippier steht das neureiche wie abstiegsbedrohte Newcastle United vor dem nächsten Wintertransfer.

Chris Wood wird nach Sky Informationen am Mittwoch den Medizincheck bei Newcastle absolvieren.

Der Tabellen-Vorletzte der Premier League hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 30 Millionen Euro für den Angreifer des FC Burnley gezogen. Der 30-Jährige soll Callum Wilson ersetzen, der nach dem blamablen Drittrunden-Aus im FA Cup gegen Cambridge United mit einer Wadenverletzung rund zwei Monate ausfällt.

Wood ist neuseeländischer Nationalspieler und traf in dieser Saison drei Mal für den FC Burnley, der punktgleich mit Newcastle derzeit auf Rang 18 liegt. Der Stürmer verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Premier League und könnte am Samstag im wichtigen Heimspiel gegen Watford bereits sein Debüt im Trikot der Magpies feiern.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago