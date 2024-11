31. NHL-Hattrick für Owetschkin führt Capitals zum Sieg in Las Vegas

Alexander Owetschkin hat die Washington Capitals am Sonntag in der NHL mit drei Treffern zum 5:2-Auswärtssieg bei den Golden Knights in Las Vegas geführt.

Für den Russen war es der 31. Karriere-Hattrick in der nordamerikanischen Profiliga. Owetschkin hält nun bei 866 NHL-Toren, ihm fehlen nur mehr 29 Treffer auf Wayne Gretzkys Rekord von 894. Zudem war es das 176. Match des 39-Jährigen, in dem er mehr als einmal traf. Gretzkys Bestmarke liegt bei 189.

Mit 13 Saisontoren liegt Owetschkin an der Spitze der Liga, gemeinsam mit Sam Reinhart (Florida Panthers) und Leon Draisaitl (Edmonton Oilers). Unterdessen schaffte New-York-Rangers-Keeper Jonathan Quick beim 2:0-Sieg bei den Seattle Kraken das 62. „shutout“ seiner Karriere.

(APA) / Bild: Imago