3:3 nach 0:3! Düsseldorf mit Aufholjagd gegen Nürnberg

Fortuna Düsseldorf hat den Sprung auf Relegationsplatz drei in der 2. deutschen Bundesliga verpasst, durch eine wilde Aufholjagd aber weiter Hoffnung auf den Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune zeigte am Samstagabend nach einem 0:3-Rückstand gegen den 1. FC Nürnberg große Moral und kam in einer verrückten Schlussphase noch zu einem 3:3 (0:2).

Joker Danny Schmidt per Doppelschlag (68./71.) und Shinta Appelkamp (78.) egalisierten die Nürnberger Führung. Die Franken um Coach Miroslav Klose hatten zuvor alles im Griff. Durch Treffer von Janis Antiste (19.), Mahir Emreli (45.+4) und Julian Justvan (61.) waren die drei Punkte nah, dann folgte der späte Einbruch.

„Nach dem 1:3 hatte ich schon ein gutes Gefühl. Wir wissen, dass wir nach Rückstand schon häufiger zurückgekommen sind. Wir sind eine Mentalitätsmannschaft. Wir wollten noch das 4:3 schießen“, sagte Schmidt bei Sky. Nürnbergs Justvan meinte enttäuscht: „Für uns fühlt es sich an wie eine Niederlage. Man hat heute gesehen, dass wir noch nicht so weit sind.“

Düsseldorf bleibt nach dem 31. Spieltag Sechster, punktgleich mit dem SC Paderborn und der SV Elversberg und mit einem Zähler Rückstand auf den Dritten 1. FC Magdeburg. Der Club liegt auf Rang acht fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz.

(SID)/Bild: Imago