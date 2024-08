34 Elfmeter! Ajax nach historischem EL-Drama im Playoff

34 Strafstöße, 25 Minuten Nervenkrimi – und das bessere Ende für Ajax Amsterdam: Der niederländische Fußball-Rekordmeister hat sich in einem historischen Elfmeterschießen in die Playoffs der Europa League gekämpft.

Die Mannschaft von Trainer Francesco Farioli setzte sich in der dritten Qualifikationsrunde gegen Panathinaikos Athen mit 13:12 vom Elfmeterpunkt durch. Die Gesamtzahl von 34 Versuchen ist ein Rekord für einen UEFA-Wettbewerb.

Zum Held des Abends avancierte Ajax-Keeper Remko Pasveer, der fünf Elfmeter hielt und einen selbst verwandelte. „Es war unglaublich“, sagte Farioli: „Der Geist und das Engagement der Mannschaft waren großartig. Wir sind nicht perfekt. Aber wir können nicht sagen, dass die Spieler nicht alles gegeben hätten.“

Es sei schwierig, „nach so einem Spiel ins Elfmeterschießen zu gehen“, sagte der Italiener: „Es hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber wir haben wieder einen wichtigen Schritt gemacht.“ Auch ein katastrophaler Fehlschuss von Brian Brobbey beim vierten Ajax-Versuch blieb ohne negative Folgen.

The worst penalty you’ll ever see in your life 🤣 pic.twitter.com/rBxmfGI2Z8

— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) August 15, 2024