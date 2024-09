34 Versuche! Rekord-Elferschießen in Englands Liga-Cup

Der 34. Elfmeter brachte die Entscheidung: Zweitligist Preston North End hat in einem Rekordspiel im englischen Liga-Cup den Premier-League-Klub Fulham aus dem Bewerb geworfen.

Mit 16:15 im Elfmeterschießen gewann das Team aus dem Nordwesten Englands gegen den Favoriten aus London im Sechzehntelfinale – ein Rekordergebnis in einem Liga-Cup-Spiel. Nach der regulären Spielzeit war es 1:1 gestanden, eine Verlängerung gab es nicht.

Ryan Ledson besorgte die Entscheidung zu Gunsten Prestons. In England gab es noch kein längeres Elferschießen. Und das längste bekannte Elferschießen in der Geschichte der UEFA wurde egalisiert. Am 15. August 2024 fiel zwischen Ajax Amsterdam und Panathinaikos Athen in der Qualifikation für die Europa League die Entscheidung auch erst nach fast einer halben Stunde und 34 Penaltys. Ajax gewann vor einem Monat mit 13:12.

(APA) / Bild: Imago