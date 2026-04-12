349. Wiener Derby: Die Aufstellungen von Austria und Rapid
Zum Abschluss der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es am Sonntag Nachmittag zum 349. Wiener Derby zwischen Austria und Rapid.
Sowohl für die Hütteldorfer als auch die Favoritner geht es um den Anschluss an Tabellenführer Sturm, Rapid liegt aktuell auf dem dritten Platz, Austria auf Platz fünf.
FK Austria Wien vs. SK Rapid ab 16:30 live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!
Die Aufstellungen im Überblick:
FK Austria Wien vs. SK Rapid (ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1)
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Bild: GEPA