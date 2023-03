36 Minuten Nachspielzeit! Kuriosum bei Quali-Spiel für Afrika-Cup

via

via Sky Sport Austria

Im Rahmen des Qualifikationsspiels zwischen Tansania und Uganda hat ein Stromausfall für eine ungewöhnlich lange Nachspielzeit gesorgt.

Es sollte ein kurioses Aufeinandertreffen zwischen Uganda und Tansania im Rahmen des Qualifikationsspiels für den Afrika-Cup werden. Nach Ablauf der regulären Spielzeit in der ersten Halbzeit ließ der Schiedsrichter ganze 36 Minuten nachspielen, womit die erste Hälfte mehr als 80 Minuten lang andauerte. Ursächlich für die Extra-Minuten war ein Stromausfall in Tansania, weshalb die Flutlichtanlage im Benjamin-Mkapa-Nationalstadion ausgefallen und die Sicht enorm eingeschränkt war.

Damit das Spiel fortgesetzt werden konnte, musste die Anlage repariert werden. Dabei unterbrach der Unparteiische die Partie jedoch nicht offiziell, weshalb die Zeit weiter lief. Die enorme Nachspielzeit verlief torlos und so gingen die Mannschaften nach fast eineinhalb Stunden ohne Treffer in die Halbzeit. In der fünfminütigen Nachspielzeit der zweiten Hälfte fiel dann das entscheidende Tor: Rogers Mato Kassim erzielte den Treffer zum 1:0-Sieg für Uganda.

In der Gruppe des Qualifikationsspiels für den Afrika-Cup liegen Uganda und Tansania nach dem Spiel punktgleich hinter Spitzenreiter Algerien. Auf dem letzten Platz steht der Niger.

(skysport.de) / Bild: Imago