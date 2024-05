Österreichs 3×3-Basketball-Nationalteam der Männer ist der Olympiateilnahme mit einem 21:13-Sieg gegen Ungarn wieder einen Schritt nähergerückt.

Beim Qualifikationsturnier in Debrecen wurden Matthias Linortner, Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel und Toni Blazan ihrer Favoritenrolle gegen das Gastgeberteam gerecht. Nach knapp fünfeinhalb Minuten Spielzeit waren die erforderlichen 21 Punkte für das Viertelfinale gegen Polen (Sonntag/18.05) eingefahren.

Zwei weitere Siege sind notwendig, nur die Top drei werden mit einem Startplatz bei den Sommerspielen in Paris 2024 belohnt. Die Entscheidung fällt am Sonntag.

Gunners gewinnen erstes BSL-Finalspiel

Die Oberwart Gunners haben das erste Finalspiel der Basketball Superliga (BSL) der Männer in souveräner Manier gewonnen. Am Samstag setzten sich die Burgenländer im ersten Duell der „best of five“-Finalserie auswärts gegen den UBSC Graz klar mit 86:61 (39:27) durch. Bester Werfer des Spiels vor 1.315 Zuschauern im Sportpark an der Mur war Gunners-Guard Munis Tutu mit 18 Punkten. Das zweite Spiel findet am Montag (18.00 Uhr) in Oberwart statt.

Die Steirer kamen in ihrem ersten Liga-Endspiel überhaupt von Anfang an nicht ins Spiel und liefen gegen die äußerst effizienten Gunners früh einem großen Rückstand hinterher. Für Oberwart, Titelgewinner 2011 und 2016, war es im vierten Saisonduell gegen die Grazer der erste Sieg.

Basketball-Ergebnis vom Samstag:

BSL-Finale (best of five): UBSC Graz – Oberwart Gunners 61:86 (27:39). Stand in der Serie: 0:1

2. Spiel am Montag (18.00) in Oberwart

(APA).

Beitragsbild: GEPA.