Einmal mehr ist Wien respektive der Heumarkt Schauplatz eines World-Tour-Events im 3×3-Basketball. Vom 12. bis 14. Juni wird der 3.000 Zuschauer fassende Court auf dem Gelände des Wiener Eislauf-Vereins, für den es diesmal Zahltickets gibt, viele Fans anlocken. An einem Schauplatz wird es Frauen-, Männer-, Nachwuchs- und Rollstuhl-Nationalteam-Turniere geben. Nicht ohne Stolz verkündet Organisator Johannes Wiesmann, dass sein Event damit zum weltweit größten 3×3-Turnier wird.

Nicht weniger als 2,5 Millionen Euro muss Wiesmann bereits in die Hand nehmen, um die wachsende Veranstaltung mit vielen Side-Events auf dem Turniergelände zu handeln. „Das ist für ein Drei-Tages-Event schon viel Geld, vor allem in Zeiten wie diesen, wo auch öffentliche Gelder knapper werden“, sagte Wiesmann im APA-Gespräch. Dank Sponsoren, der Stadt Wien und auch des Bundes sei es aber machbar.

Abkehr von Gratistickets zur Turnieraufwertung

Dass man von der „Free Entry“-Politik abrückt, ist wohl nicht zuletzt darauf zurückzuführen. „Auch um dem Ganzen einen anderen Wert zu geben. Das Event hat es verdient, dass man ein bisschen Geld dafür ausgibt.“ Die Dimensionen bei der WM am Rathausplatz, als rund 70.000 Leute gekommen waren, sind Wiesmann klar. „Das zeigt, dass die Sportart das Potenzial hat, auch irgendwann einmal Events zu machen, wo man sich kein Kopfweh wegen der Finanzierung machen muss.“ Es wird eine Tages-Session (bis 16.00 Uhr) und eine Night Session (bis 23.00) geben. Für dieses Jahr werden wieder mehr als 30.000 Fans angepeilt, rund 18.000 davon mit Court-Tickets.

Nicht weniger als 110 Spiele wird es an den drei Tagen geben bzw. sogar 214 in vier Tagen, wenn man beide Courts mitzählt, verriet Wiesmann zuvor bei einem Medientermin im Wiener Hotel Intercontinental gleich neben dem Schauplatz. Insgesamt 210.000 Euro Preisgeld werden bei Frauen, Männern und auch im Rollstuhl-Basketball ausgeschüttet. Insgesamt 372 Athletinnen und Athleten werden in Wien erwartet.

Basketball-Austria-Präsident spricht von Boom

Obwohl die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 erst später schlagend wird, so können die Spieler bereits erste Punkte im komplizierten Vorausscheidungssystem sammeln. Mit Freude sieht auch Basketball-Austria-Präsident Helmut Niederhofer die Entwicklung seit dem EM-Titel 2024 in Wien. „Das war ein Boost, hat dem gesamten Sport geholfen. Basketball boomt, 3×3 boomt, die Tour of Austria boomt, School Jam boomt“, schwärmte der Funktionär. „Der 3×3-Sport begeistert, ist dynamisch, schnell und kurzweilig. Auch alles, was rundherum angeboten wird, ist einzigartig.“ Zum Thema Olympia: „Olympia ist ein großer Fokus. Wir waren mit Vienna in den Top Ten. Wir wollen uns für Olympia qualifizieren.“

Mit von der Partie werden u.a. Quincy Diggs und Fabio Söhnel sein. „Letztes Jahr waren wir knapp dran. Ich hoffe, dass wir einen Schritt weitergehen und das Ding für die Fans und für die Stadt gewinnen können“, sagte Diggs in Erinnerung an das Viertelfinal-Aus. Für Söhnel ist Wien das „beste Turnier der Welt“. Und Olympia ein Riesenziel. „Ich bin mir sicher, dass wir dort sein werden.“ Wien werde dazu ein erster größerer Schritt sein. „Wir wollen ein Statement setzen.“

Ziel: Kids weg vom Handy, ins Stadion zu locken

Neben den sportlichen Zielen ist es den Organisatoren, ebenso wie der Stadt Wien, ein großes Anliegen, Kinder und Jugendliche weg vom Smartphone und der digitalen Welt zum Sport zu bringen. „Wir wollen die Leute vom Handy ins Stadion bringen“, sagte Wiesmann. Die Konkurrenz seien nicht andere Sportarten, sondern die digitalen Geräte. Angelockt soll die Jugend nicht nur durch den Sport, sondern im Fan-Village auch zahlreiche Side-Events wie Dance- und Rap-Battles oder gemeinsame Workouts werden. Ganz nach dem Ziel, das Turnier jung, urban und fortschrittlich zu gestalten.

Über die Zukunft: Das Basketball-Turnier bleibt auch nächstes Jahr am Heumarkt. 2028 möchte Wiesmann wieder auf den Rathausplatz zurückkehren, mit einer noch nicht näher genannten Veranstaltung („keine WM“).

(APA) / Foto: GEPA