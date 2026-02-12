4:0 gegen Barca! Atletico vor Einzug ins Copa-Finale

Erst ein Slapstick-Gegentor, dann eine herbe Klatsche: Der FC Barcelona muss die erfolgreiche Titelverteidigung in der Copa del Rey ziemlich sicher abhaken. Das Team um Supertalent Lamine Yamal kassierte am Donnerstag im Halbfinal-Hinspiel des Pokalwettbewerbs bei Atlético Madrid ein 0:4 (0:4).

Es ist kaum vorstellbar, dass die Katalanen den Rückstand im Rückspiel in Barcelona am 3. März noch drehen können. Sollte Barca ausscheiden, bliebe noch die Titelchance in La Liga, in der Barca die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf Real Madrid anführt. In der Champions League ist Barcelona direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

In Madrid läutete ein kapitaler Schnitzer von Torwart Joan García die Demontage ein, der Keeper ließ einen Rückpass von Verteidiger Eric García (8.) unter der Sohle ins eigene Tor rollen. Noch vor der Pause legten Antoine Griezmann (15.), Ademola Lookman (34.) und Weltmeister Julián Álvarez (45.+3) nach. Kurz vor Schluss sah Eric García (85.) wegen einer Notbremse die Rote Karte.

(SID)

Bild: Imago