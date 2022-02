40 Punkte von Doncic reichen Dallas nicht zum Sieg

40 Punkte von Luka Doncic haben den Dallas Mavericks in der National Basketball Association (NBA) nicht zum Sieg gegen die Oklahoma City Thunder gereicht. Die Texaner unterlagen am Mittwochabend (Ortszeit) 114:120 nach Verlängerung. Oklahoma gelangen damit erstmals seit Dezember zwei Erfolge in Serie. Matchwinner für die Gäste war Luguentz Dort, der 14 seiner 30 Zähler in der Overtime anschrieb.

Die Los Angeles Lakers setzten sich ohne den am Knie angeschlagenen LeBron James gegen die Portland Trail Blazers mit 99:94 durch. Anthony Davis verbuchte 30 Punkte und 15 Rebounds für die Lakers, bei denen auch Carmelo Anthony mit 24 Punkten überzeugte. Ohne James hatten die Lakers zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert.

Ergebnisse der NBA vom Mittwoch: Indiana Pacers – Orlando Magic 118:119, Philadelphia 76ers – Washington Wizards 103:106, Boston Celtics – Charlotte Hornets 113:107, New York Knicks – Memphis Grizzlies 108:120, Houston Rockets – Cleveland Cavaliers 115:104, Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 114:120 n.V., Utah Jazz – Denver Nuggets 108:104, Sacramento Kings – Brooklyn Nets 112:101, Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 99:94

(APA)

Artikelbild: Imago