4:0-Sieg! Barca übernimmt Tabellenführung

Der FC Barcelona steht zumindest für zwei Tage auf Platz zwei der spanischen Meisterschaft.

Die Katalanen besiegten am Samstag in der LaLiga Getafe mit 4:0 (1:0) und setzten sich einen Punkt vor Girona, das am Montag Rayo Vallecano zu Gast hat. Raphinha (20.), Joao Felix (53.), Frenkie De Jong (61.) und Fermin Lopez (91.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Xavi.

Barcelona verkürzte vorerst auch den Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid auf fünf Punkte. Die Madrilenen haben ohne den verletzten ÖFB-Teamkapitän David Alaba am Sonntag den FC Sevilla zu Gast.

