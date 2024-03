4:0-Sieg im Schlagerspiel! Bayern-Frauen mit Zadrazil kurz vor Titelgewinn

Das Frauenteam des FC Bayern München hat auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in der deutschen Bundesliga einen Riesenschritt gemacht.

Der Tabellenführer gewann am Samstag den Schlager bei Verfolger VfL Wolfsburg mit 4:0, blieb auch im 17. Spiel ungeschlagen und setzte sich fünf Runden vor Schluss um sieben Punkte vom härtesten Rivalen ab. Außenverteidigerin Katharina Naschenweng spielte durch, Mittelfeld-Ass Sarah Zadrazil war bis zur 89. Minute aktiv.

Die Tore vor 24.437 Zuschauern erzielten Pernille Harder (48.), Klara Bühl (57.), Lea Schüller (76.) und Georgia Stanway (87.).

Auch Feiersinger mit der Roma auf Titelkurs

Mit Laura Feiersinger ist eine weitere ÖFB-Teamspielerin auf dem besten Wege zu einem nationalen Titel.

Nach einem Heim-3:0 der AS Roma gegen Sassuolo am zweiten Spieltag der Meisterrunde der Serie A Femminile beträgt der Vorsprung auf Verfolger Juventus Turin sechs Punkte. Feiersinger hat in Rom aber einen schweren Stand, wurde erst in der 73. Minute eingewechselt.

(APA)/Bild: Imago