4,8 Treffer pro Spiel! Torreicher CL-Dienstag mit kurioser Parallele

Ein 7:2 in Leverkusen, ein 6:2 in Eindhoven, ein 6:1 in Barcelona: Die Champions League präsentierte sich am Dienstag in einer seltenen Torlaune, die an einem Tag nur 2014 noch größere Ausmaße angenommen hatte – kurioserweise ebenfalls an einem 21. Oktober.

Diesmal fielen im Schnitt 4,8 Tore pro Begegnung (43 in neun Spielen), vor elf Jahren waren es laut dem Datenanbieter Opta sogar 5,0 (40 in acht Partien). Damals hatte unter anderem Bayern München 7:1 bei der AS Rom gewonnen.

Auch in absoluten Zahlen wurden die 43 Tore nur einmal übertroffen – wenig überraschend am letztem Spieltag der vergangenen Saison, als alle 18 Spiele der neuen Ligaphase zeitgleich ausgetragen worden waren. Damals fielen 64 Tore, im Schnitt waren dies 3,5 pro Spiel.

Neun Treffer in Leverkusen

(SID)/Bild: Imago