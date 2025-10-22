4,8 Treffer pro Spiel! Torreicher CL-Dienstag mit kurioser Parallele
Ein 7:2 in Leverkusen, ein 6:2 in Eindhoven, ein 6:1 in Barcelona: Die Champions League präsentierte sich am Dienstag in einer seltenen Torlaune, die an einem Tag nur 2014 noch größere Ausmaße angenommen hatte – kurioserweise ebenfalls an einem 21. Oktober.
Diesmal fielen im Schnitt 4,8 Tore pro Begegnung (43 in neun Spielen), vor elf Jahren waren es laut dem Datenanbieter Opta sogar 5,0 (40 in acht Partien). Damals hatte unter anderem Bayern München 7:1 bei der AS Rom gewonnen.
Auch in absoluten Zahlen wurden die 43 Tore nur einmal übertroffen – wenig überraschend am letztem Spieltag der vergangenen Saison, als alle 18 Spiele der neuen Ligaphase zeitgleich ausgetragen worden waren. Damals fielen 64 Tore, im Schnitt waren dies 3,5 pro Spiel.
Neun Treffer in Leverkusen
Einen großen Beitrag zum Trefferreigen leistete Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit einem 7:2-Auswärtssieg gegen Bayer Leverkusen.
Über dem Schnitt lagen auch die Partien Barcelona – Olympiakos Piräus (6:1), PSV Eindhoven – Napoli (6:2) und FC Kopenhagen – Borussia Dortmund (2:4). Bei den Dortmundern, die in ihrem dritten CL-Saisonspiel zum dritten Mal vier Tore erzielten, ragte wie schon oft in den vergangenen Wochen Felix Nmecha hervor. Der Mittelfeldmann erzielte einen Doppelpack. „Ich fühle mich gut und habe viel Selbstvertrauen. Wir haben eine gute Chemie in der Mannschaft“, sagte Nmecha über die Gründe für seine starke Form.
Weniger gut lief es für Dortmunds Ligarivalen Leverkusen, der gegen PSG unter die Räder kam. Bayers Mittelfeldspieler Aleix Garcia gab sich nach dem Debakel zerknirscht. „Das tut weh. Ich möchte mich bei den Fans entschuldigen. Sie waren unglaublich“, meinte der Doppeltorschütze. Auch Trainer Kasper Hjulmand stand nach seiner ersten Niederlage als Werkself-Coach merklich unter dem Eindruck des bitteren Resultats: „Wir fühlen viel Schmerz gerade. Das sind große Zahlen. Wir sind verletzt. Wir müssen das abschütteln und nach vorne schauen.“
Aktuelle UEFA Champions League Videos
Fjörtoft von Arsenal beeindruckt:“ Aktuell mein Favorit“
Rolfes nach Debakel gegen PSG: „Haben unseren Kopf verloren“
„Diese Mannschaft hat etwas“: Fjörtoft lobt BVB-Mentalität
Hjulmand nach 2:7-Klatsche: „Haben gegen das beste Team Europas verloren“
PSG-Coach Enrique: „Sind eines der besten Teams Europas“
„Herausragende Leistung“ – Arteta schwärmt nach 4:0-Erfolg
Moukoko über Duell mit Ex-Klub BVB: „War sehr komisch“
BVB-Coach Kovac: „Verdient gewonnen“
„Tag der schönen Tore“: Stankovic präsentiert die Gustostückerln des 2:7-Spektakels
HIGHLIGHTS | Union Saint-Gilloise – Inter Mailand | 3. Spieltag
Gyökeres glänzt gegen Atletico mit Doppelpack
Bei Arsenals Heim-4:0 über Atletico Madrid stand Viktor Gyökeres im Mittelpunkt. Der schwedische 70-Millionen-Euro-Einkauf erzielte gegen die Spanier zwei Treffer und beendete damit seine neun Spiele andauernde Torflaute. „Er hat sich dieses Erfolgserlebnis verdient. Ich habe nie an ihm gezweifelt“, betonte Arsenal-Coach Mikel Arteta.
Bei Erling Haaland läuft es schon in der gesamten Saison wie geschmiert. Der Norweger schoss bei Manchester Citys 2:0-Auswärtssieg gegen Villarreal das 1:0 und hält nun bei zwölf Partien en suite mit zumindest einem Tor. Haalands bisherige Bilanz in dieser Spielzeit steht bei 24 Treffern in 14 Spielen.
(SID)/Bild: Imago