482,7 Mio.! Haaland bis Mane – Salzburgs wertvollste Export-Elf

Red Bull Salzburg hat sich seit Jahren als Top-Ausbildungsverein für Stars und Trainer in Europa einen sehr guten Namen gemacht. Sky Sport stellt euch die teuerste Export-Elf vor.

Vor Jahren noch müde belächelt, inzwischen hoch angesehen: Red Bull Salzburg hat sich von Europas Lachnummer zum wohl besten Ausbildungsverein des Kontinents entwickelt.

“Das Scouting von Salzburg ist sensationell. Die machen einen super Job. Es ist für viele ein Sprungbrett”, lobte Liverpools Teammanager Jürgen Klopp bei Sky den österreichischen Serienmeister, der am Dienstag(ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X-Traumpass kannst du das Spiel & das gesamte Sportangebot von Sky bereits ab 10 Euro pro Monat streamen) in der Gruppenphase der Champions League auf Triple-Gewinner Bayern München trifft. Auch Gladbachs Sportdirektor Max Eberl attestierte Salzburg eine “herausragende Arbeit”.

482,7 Mio! Die teuerste Export-Elf des FC Salzburg

Beim Bundesligaspiel am Samstag zwischen Gladbach und RB Leipzig (1:0) kamen gleich neun (!) ehemalige Salzburger zum Einsatz. “Der Einfluss von Salzburg tut der Bundesliga gut”, betonte deshalb Sky-Experte Lothar Matthäus, einst selbst bei Red Bull Salzburg tätig.

Weniger Druck als Erfolgsrezept?

Für Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund ist das Kommen und Gehen längst zum Alltag geworden. “Wir sind ein Verein für viele Talente weltweit. Wir wollen Anlaufstation sein”, sagte er bei Sky90. Warum sich die jungen Profis gerade in Salzburg so gut entwickeln können, liegt für Freund auf der Hand: “Wir haben ein bisschen weniger Druck. Wir können ruhiger arbeiten und die Spieler so entwickeln.”

Das Ergebnis sieht man und auch in der Elf, die gegen die Bayern aufläuft, tummeln sich wieder zahlreiche Talente.

