5. Spieltag der UEFA Champions League: 17 von 18 Spielen live & exklusiv bei Sky

Die UEFA Champions League ist zurück aus der Länderspielpause! Wenn am Dienstag der FC Chelsea den FC Barcelona empfängt und Borussia Dortmund auf den FC Villarreal trifft, sowie am Mittwoch Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur erwartet, dürfen sich Fans wieder auf jede Menge Spannung und Tore freuen.

FC Chelsea gegen den FC Barcelona am Dienstag in der UEFA Champions League live & exklusiv bei Sky

Am kommenden Dienstag empfängt der FC Chelsea den FC Barcelona in London. Während sich die Blues am vergangenen Spieltag mit einem 2:2-Unentschieden gegen den FK Qarabag begnügen mussten, kam auch der katalanische Spitzenklub nicht über ein 3:3 beim FC Brügge hinaus. Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Top-Teams liegt bereits sieben Jahre zurück – damals setzten sich die Spanier durch. Gelingt ihnen das erneut, oder kann der FC Chelsea diesmal den Spieß umdrehen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Borussia Dortmund trifft zeitgleich mit Marcel Sabitzer auf einen weiteren spanischen Klub, den FC Villarreal. Die Dortmunder möchten die 1:4-Niederlage gegen Manchester City mit einem Sieg vergessen machen, während die Spanier nach der überraschenden 0:1-Pleite gegen Pafos dringend Punkte benötigen. Dieses Spiel sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ebenfalls am Dienstag begrüßt Manchester City Bayer Leverkusen. Die Cityzens sind in der Ligaphase weiterhin ungeschlagen und belegen derzeit den vierten Tabellenplatz, während Leverkusen am vergangenen Spieltag seinen ersten Sieg feiern konnte. Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partie Galatasaray Istanbul – Union Saint-Gilloise sowie Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon und ab 21:00 Uhr die Matches Olympique Marseille – Newcastle United, Bodø/Glimt – Juventus Turin, SSC Napoli – FK Qarabag und Slaiva Prag – Athletic Bilbao. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad empfängt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann und Jan Age Fjörtoft zur UEFA Champions League. Marko Stankovic liefert als Analyse-Experte detaillierte Einblicke in die Spielzüge der Spitzenteams.

Paris-Saint Germain gegen Tottenham Hotspur am UEFA Champions League Mittwoch live & exklusiv bei Sky

Am folgenden Tag kommt es zur Neuauflage des diesjährigen UEFA Super Cup Finales, wenn Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur empfängt. Im August konnte sich das Team von Luis Enrique nach einem 0:2-Rückstand im Elfmeterschießen durchsetzen. Wer die Partie diesmal für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Gleichzeitig reist Inter Mailand in die spanische Hauptstadt zu Atletico Madrid. Die Mailänder haben bislang alle Spiele der Ligaphase gewonnen und dabei nur ein Gegentor kassiert. Die Rojiblancos hingegen mussten bereits zwei Niederlagen einstecken. Wer wird sich dieses Mal durchsetzen? Fans können dieses Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Für den FC Liverpool heißt der Gegner am Mittwoch PSV Eindhoven. Nach dem jüngsten Sieg gegen Real Madrid gehen die Reds mit gestärktem Selbstvertrauen in die Partie und wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen. Die Niederländer hingegen hoffen, mit einem Sieg weitere wichtige Punkte zu sammeln, um sich in den Top 24 festzusetzen. Ob ihnen das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr FC Pafos – AS Monaco und FC Kopenhagen – Kairat Almaty, sowie ab 21:00 Uhr Eintracht Frankfurt – Atalanta Bergamo, Olympiakos Piräus – Real Madrid und Sporting Lissabon – FC Brügge. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt am Mittwoch die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky Experte Marc Janko. Marko Stankovic ist am Mittwoch ebenfalls als Analyse-Experte im Einsatz.

Die Sky Live-Spiele des 5. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

Galatasaray Istanbul – Union Saint-Gilloise live auf Sky Sport Austria 3

Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

FC Chelsea – FC Barcelona mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Borussia Dortmund – FC Villarreal live auf Sky Sport Austria 3

Manchester City – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Austria 4

Olympique Marseille – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 5

Bodø/Glimt – Juventus Turin live auf Sky Sport Austria 6

SSC Napoli – FK Qarabag live auf Sky Sport Austria 7

Slavia Prag – Athletic Bilbao live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FC Pafos – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 3

FC Kopenhagen – Kairat Almaty live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Atletico Madrid – Inter Mailand live auf Sky Sport Austria 3

FC Liverpool – PSV Eindhoven live auf Sky Sport Austria 4

Eintracht Frankfurt – Atalanta Bergamo live auf Sky Sport Austria 5

Olympiakos Piräus – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 6

Sporting Lissabon – FC Brügge live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic