5:1-Sieg! Real verkürzt Rückstand auf Barca
Real Madrid hat am Sonntag in der spanischen Fußballliga den Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona wieder auf vier Punkte reduziert.
Einen Tag nach dem 2:0-Derbysieg von Barca über Espanyol zogen die „Königlichen“ mit einem 5:1-Heimerfolg über Betis Sevilla nach. Matchwinner war der Ersatzmann für den verletzten Kylian Mbappe – Gonzalo Garcia erzielte drei Tore (20., 50., 82.). Die weiteren Real-Treffer gingen auf das Konto von Raul Asencio (56.) und Fran Garcia (93.).
David Alaba saß bei den Hausherren auf der Bank.
