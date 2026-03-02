5556 Tage! Dragovic stellt Bundesliga-Rekord auf

Austria-Abwehrchef Aleksandar Dragovic hat mit seinem Treffer zum 1:1 gegen den LASK einen neuen Rekord in der österreichischen Bundesliga aufgestellt. Zwischen seinem ersten und seinem jüngsten Treffer liegen unglaubliche 5566 Tage – so lange hat zuvor kein Spieler in der Liga zwischen zwei Toren gewartet. Damit übertrifft er den bisherigen Bestwert von Toni Polster um 869 Tage. Polster benötigte einst 4697 Tage für zwei Treffer.

Dragovic‘ erstes und bis dahin einziges Tor erzielte er im Dezember 2010 beim 1:1 gegen den FC Red Bull Salzburg. Dass mehr als 15 Jahre später das nächste Tor fällt, ist eine statistische Kuriosität und macht gleichzeitig seine Rolle innerhalb der Mannschaft deutlich.

Dragovic: „Haben immer an uns geglaubt“

Dragovic‘ Bedeutung für die Wiener Austria geht weit über den Rekord hinaus. Das Tor ist eine außergewöhnliche Statistik, entscheidend ist jedoch seine Rolle als Führungsspieler. Mit seiner Erfahrung, Ruhe am Ball und klarer Kommunikation gibt er der Defensive Stabilität und sorgt für Struktur im Spielaufbau. Gerade in engen Phasen übernimmt er Verantwortung, ordnet das Team und bringt die notwendige Routine ins Spiel.

Wie wichtig er ist, zeigt sich vor allem bei seinen Ausfällen. In dieser Saison blieb die Austria in allen drei Partien (2., 3. und 20. Spieltag) ohne ihn punktelos, zuletzt setzte es beim 1:2 gegen den SCR Altach eine Niederlage. Ohne Dragovic wirkte die Defensive anfälliger, die Abstimmung fehlte und das Spiel verlor an Ordnung.

