57 CL-Tore: Haaland holt bei ManCity-Aus Müller ein
Erling Haaland hat in der „ewigen“ Torjägerliste der Champions League Bayern Münchens Vereinsikone Thomas Müller eingeholt.
Der Norweger traf gegen Real Madrid zum 1:1-Ausgleich, es war sein 57. Tor in der Königsklasse. Damit liegt er nun gleichauf mit Müller auf Rang sieben. Angeführt wird die Liste von Cristiano Ronaldo, der auf 140 Tore kommt.
Haaland 7. – die „ewige“ Torjägerliste der Champions League:
1. Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin) 140 Tore
2. Lionel Messi (FC Barcelona, Paris Saint-Germain) 129
3. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München, FC Barcelona) 107
4. Karim Benzema (Olympique Lyon, Real Madrid) 90
5. Raúl (Real Madrid, Schalke 04) 71
6. Kylian Mbappé (AS Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid) 68
7. Thomas Müller (Bayern München) 57
. Erling Haaland (RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City) 57
(SID).
