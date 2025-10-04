58-Minuten-Gala! Anisimova nach Sieg über Gauff im China-Finale

Mit einer Gala-Vorstellung hat sich US-Open-Finalistin Amanda Anisimova erstmals ins Endspiel der China Open vorgespielt. Die 24 Jahre alte US-Amerikanerin setzte sich im Halbfinale des WTA-Turniers in Peking mit 6:1, 6:2 gegen ihre an Nummer zwei gesetzte Landsfrau Coco Gauff durch – und benötigte dafür nur 58 Minuten.

Die geschlagene Titelverteidigerin Gauff hatte im Viertelfinale noch die Hamburgerin Eva Lys souverän in zwei Sätzen geschlagen. Anisimova, Nummer drei der Setzliste, trifft im Endspiel am Sonntag nun auf die US-Amerikanerin Jessica Pegula oder Linda Noskova aus Tschechien.

Anisimova bereits auf Weltranglisten-Platz vier

Bei den US Open in New York und in Wimbledon hatte Anisimova ebenfalls jeweils das Endspiel erreicht, ihren ersten Grand-Slam-Titel aber verpasst. Mit ihren starken Auftritten in dieser Saison spielte sie sich bereits auf Platz vier der Weltrangliste vor. Im Februar hatte sie noch auf Rang 41 gelegen.

(SID) / Bild: Imago