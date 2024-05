62 Schläge: Lowry egalisiert Major-Rekord bei PGA Championship

Der irische Golfprofi Shane Lowry spricht nach einer Rekordrunde ein Wort mit um den Sieg bei der PGA Championship (live auf Sky Sport Golf – streame mit dem Sky X-Traumpass).

Der 37 Jahre alte Ryder-Cup-Gewinner benötigte am Samstag für die 18 Löcher in Louisville/Kentucky nur 62 Schläge und liegt nach drei Runden mit insgesamt 13 Schlägen unter Par in der Spitzengruppe.

62 Schläge hatten vor Lowry, British-Open-Sieger von 2019, bei einem der vier wichtigsten Turniere nur vier Spieler geschafft – zuletzt der US-Amerikaner Xander Schauffele, am Donnerstag bei der ersten Runde im Valhalla Golf Club.

Steinlechner siegt in Maria Lankowitz nach Stechen

Der Tiroler Maximilian Steinlechner hat die Gösser Golf-Open in Maria Lankowitz gewonnen. Der 24-Jährige behielt am Samstag beim mit 40.000 Euro dotierten Alps-Tour-Turnier im Stechen am ersten Extraloch gegen den Spanier Asier Aguirre Izcue die Oberhand und sicherte sich seinen ersten Sieg bei einem Dreitages-Event. Der als Führender in den Schlusstag gegangene Steirer Lukas Nemecz rutschte noch auf die geteilte vierte Stelle zurück.

(SID/APA).

Beitragsbild: Imago.